Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Шарій розібрав незручні запитання Бужанського до Рябошапки
  • Дубілет відреагував на фейк про фальсифікацію оцінки чисельності населення
  • Політолог пояснив, чому Зеленському продовжує довіряти більшість українців

У Китаї помер лікар, який одим із перших забив тривогу через коронавірус

Аня Мартинюк 07 лютого 2020, 09:15
Версія для друку
У Китаї помер лікар, який одим із перших забив тривогу через коронавірус

У китайській провінції Хубей помер 34-річний офтальмолог, який був один з перших, хто заявив про небезпеку від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 лютого, Національна наглядова комісія Китаю повідомила про смерть лікаря Лі Венліяна. Він був одним із перших, хто  підняв тривогу з приводу нового коронавірусу.

«34-річний офтальмолог Лі, на жаль, заразився під час боротьби з епідемією пневмонії нової  коронавірусної інфекції», - йдеться у повідомленні комісії.

До слова, сьогодні Міністерство охорони здоров'я Японії  підтвердило 41 новий випадок коронавірусу на японському круїзному судні Diamond Princess, який зараз знаходиться в карантині біля узбережжя Йокогами. Влада зазначає, що крім 20 випадків, підтверджених у середу та четвер, зараз 61 людина із 273 пасажирів, вважаються інфікованими.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції