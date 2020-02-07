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У китайській провінції Хубей помер 34-річний офтальмолог, який був один з перших, хто заявив про небезпеку від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 лютого, Національна наглядова комісія Китаю повідомила про смерть лікаря Лі Венліяна. Він був одним із перших, хто підняв тривогу з приводу нового коронавірусу.
«34-річний офтальмолог Лі, на жаль, заразився під час боротьби з епідемією пневмонії нової коронавірусної інфекції», - йдеться у повідомленні комісії.
До слова, сьогодні Міністерство охорони здоров'я Японії підтвердило 41 новий випадок коронавірусу на японському круїзному судні Diamond Princess, який зараз знаходиться в карантині біля узбережжя Йокогами. Влада зазначає, що крім 20 випадків, підтверджених у середу та четвер, зараз 61 людина із 273 пасажирів, вважаються інфікованими.
09:15: У Китаї помер лікар, який одим із перших забив тривогу через коронавірус
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