За війну в Іраку кожен американець платить понад $8000 – дослідження

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За даними нового дослідження, кожен американський платник податків витратив чималу суму на війну в Іраку. Стало відомо, скільки всього Штати витрачають на війну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 лютого, стало відомо, що США заплатили за війну в Іраку майже в 2 трильйони доларів. Тобто кожен платник податків заплатив понад 8000 доларів. Згідно статистичних даних, це також 9% державного боргу.
Згідно січневого звіту проекту The Cost of Wars поточні витрати федерального уряду на операції в зоні конфлікту в Іраку становлять $1,922 млрд.
«Вони включають збільшення базового бюджету в фінансуванні з боку Державного департаменту США і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), національної безпеки, бонусів за повторний заклик, витрати на охорону здоров'я для ветеранів бойових дій, а також накопичені відсотки по боргу», - йдеться у повідомленні.
За словами експертів, США фінансують війни за рахунок запозичених коштів й у разі припинення усіх бойових дій сукупні процентні виплати лише зростатимуть.
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