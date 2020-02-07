Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Шарій розібрав незручні запитання Бужанського до Рябошапки
  • Дубілет відреагував на фейк про фальсифікацію оцінки чисельності населення
  • Політолог пояснив, чому Зеленському продовжує довіряти більшість українців

За війну в Іраку кожен американець платить понад $8000 – дослідження

Аня Мартинюк 07 лютого 2020, 08:40
Версія для друку
За війну в Іраку кожен американець платить понад $8000 – дослідження

За даними нового дослідження, кожен американський платник податків витратив чималу суму на війну в Іраку. Стало відомо, скільки всього Штати витрачають на війну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 лютого, стало відомо, що США заплатили за війну в Іраку майже в 2 трильйони доларів. Тобто кожен платник податків заплатив понад 8000 доларів. Згідно статистичних даних, це також 9% державного боргу.

Згідно січневого звіту проекту The Cost of Wars поточні витрати федерального уряду на операції в зоні конфлікту в Іраку становлять $1,922 млрд. 

«Вони включають збільшення базового бюджету в фінансуванні з боку Державного департаменту США і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), національної безпеки, бонусів за повторний заклик, витрати на охорону здоров'я для ветеранів бойових дій, а також накопичені відсотки по боргу», - йдеться у повідомленні.

За словами експертів, США фінансують війни за рахунок запозичених коштів й у разі припинення усіх бойових дій сукупні процентні виплати лише зростатимуть.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції