Названо найдорожчу у світі автомобільну компанію

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У Brand Finance назвали бренд авто, який просунувся у рейтингу «Global 500».
Новину передає «Преса України».
За даними британського видання Brand Finance, найдорожчим автомобільним брендом світу є Mercedes-Benz. Так, саме він у рейтингу «Global 500» показав хороший результат, залишивши позаду Toyota та інших.
Німецька компанія оцінюється в 65,041 млрд доларів.
«Маючи вартість бренду в 65 мільярдів доларів (на 7,8 відсотка більше, порівняно з 2019 роком), Mercedes-Benz займає 11 місце в новому загальному рейтингу. Він зміг покращити результат попереднього року на дві позиції. Окрім просування бренду та збільшення його продажів, вирішальні фактори позитивного розвитку в загальному рейтингу були відмітні характеристики Mercedes, такі як преміум якість та інноваційна міцність», - відзначило видання.
До слова, першу сходинку рейтингу займає компанія Амазон, другу - Гугл, третю - Еппл. Варто зазначити також, що італійський виробник Ferrari зберіг позицію, як найсильніший бренд у світі з індексом міцності бренда (BSI) - 94,1 з 100.
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