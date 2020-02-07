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Стало відомо, що від Миколи Тарасова, який підозрюється у вбивстві 11-річної школярки, відмовився захисник. Наразі зловмиснику шукають новий захист.
Новину передає «Преса України».
Голова Іванівської ОТГ Віктор Лобач повідомив, що адвокат відмовився захищати Миколу Тарасова, який вбив 11-річну школярку з райцентру Іванівка Дар’ю Лук'яненко. За словами Лобача, уже відбулося перше засідання. Однак, у закритому режимі.
«Від батька загиблої дівчинки дізнався, що засідання перенесли на 24 лютого. Від підозрюваного відмовився захисник, а новому потрібен час на вивчення матеріалів справи», - розповів Лобач.
Нагадаємо, 11-річна школярка зникла 13 червня. Її тіло знайшли у вигрібній ямі одного з будинків села Іванівка. Там проживав 22-річний Микола Тарасов, який в результаті зізнався, що викрав дівчинку, задушив у коридорі будинку, після чого роздягнув.
За словами правоохоронців, зловмисник планував згвалтувати дитину. Однак, у нього нічого не вийшло. Після цього чоловік спалив речі дівчинки, а її тіло викинув у вигрібну яму.
07:36: Від обвинуваченого у вбивстві Дарини Лук'яненко відмовився захисник
15:04: Медведчук подав до суду на українське інтернет-видання
14:16: ВРУ найближчим часом не зможе запустити ринок землі – Арахамія
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