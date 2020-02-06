Медведчук подав до суду на українське інтернет-видання

Аня Мартинюк 06 лютого 2020, 15:04

Фільм «Заборонений», де Віктор Медведчук – антигерой, досі турбує політика. Так, він вирішив подати до суду на видання «Букви» за новину про стрічку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 лютого, стало відомо, що кум Володимира Путіна, Віктор Медведчук, подав до суду на інтернет-видання «Букви». Депутату від ОПЗЖ не сподобалась новина про фільм про Василя Стуса «Заборонений».

За словами шеф-редактора «Букв» Данила Романчука, Медведчуку не сподобалась новина, у якій йдеться про вирізану з фільму сцену, де адвокат Василя Стуса, Віктор Медведчук, порушує адвокатську етику, визнавши провину свого підзахисного за нього самого.

Відомо, що судове засідання щодо справи заплановано на 13 лютого 2020 року.

До слова, у фільмі «Заборонений» йдеться про останні роки життя Стуса. Стрічка потрапила у скандал через сцену з Медведчуком, яку в результаті вирішили вирізати.