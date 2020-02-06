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ВРУ найближчим часом не зможе запустити ринок землі – Арахамія

Аня Мартинюк 06 лютого 2020, 14:16
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ВРУ найближчим часом не зможе запустити ринок землі – Арахамія

Давид Арахамія пояснив, чому земельна реформа затягується в Україні. Тим не менше, він назвав терміни, коли буде дано добро на те, щоб землю сільськогосподарського призначення все ж почали продавати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 лютого, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що парламент розглядатиме законопроект про продаж земель сільськогосподарського призначення ще два місяці. За його прогнозом, фінальне голосування відбудеться не раніше березня.

Нагадаємо, раніше лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко зібрала мітингувальників під ВРУ. Також вона не пустила до свого робочого місця спікера Дмитра Разумкова.

Так, політик заявила, що вона та її політсила вимагають референдуму.

 

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