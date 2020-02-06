Синоптик попередила про різке похолодання в Україні

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Наталія Діденко спрогнозувала сніг у декількох регіонах країни та значне пониження температури повітря. Також стало відомо, коли можна очікувати потепління.
Новину передає «Преса України».
Український синоптик Наталія Діденко заявила, що в останній робочий день тижня на Півночі, Сході, Півдні та навколо Карпат місцями йтиме сніг. У Центрі країни буде сухо. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі.
За прогнозом Діденко, найближчі дві доби відзначаться рекордними морозами.
«Погодьтеся, що нічні -7-13 градусів - це відчутно. Завтра протягом дня у більшості областей передбачається 0-5 градусів морозу. На дорогах ожеледиця», - зауважила вона.
Синоптик особливо наголосила, що вітер північного напрямку досягатиме сильних поривів, тому відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче.
«У Києві завершиться робочий тиждень морозом, найближчої ночі до -8 градусів, вдень 7-го лютого очікується до -3 градусів. Слизько, вітряно! Суттєві опади - навряд, проте вдень у столиці може політати невеликий сніг», - додала Діденко.
Підсумовуючи синоптик зазначила, що з 9-10 лютого очікується потепління.
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