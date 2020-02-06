Синоптик попередила про різке похолодання в Україні

Аня Мартинюк 06 лютого 2020, 13:42

Наталія Діденко спрогнозувала сніг у декількох регіонах країни та значне пониження температури повітря. Також стало відомо, коли можна очікувати потепління.

Новину передає «Преса України».

Український синоптик Наталія Діденко заявила, що в останній робочий день тижня на Півночі, Сході, Півдні та навколо Карпат місцями йтиме сніг. У Центрі країни буде сухо. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі.

За прогнозом Діденко, найближчі дві доби відзначаться рекордними морозами.

«Погодьтеся, що нічні -7-13 градусів - це відчутно. Завтра протягом дня у більшості областей передбачається 0-5 градусів морозу. На дорогах ожеледиця», - зауважила вона.

Синоптик особливо наголосила, що вітер північного напрямку досягатиме сильних поривів, тому відчуття холоду буде на 3-6 градусів нижче.

«У Києві завершиться робочий тиждень морозом, найближчої ночі до -8 градусів, вдень 7-го лютого очікується до -3 градусів. Слизько, вітряно! Суттєві опади - навряд, проте вдень у столиці може політати невеликий сніг», - додала Діденко.

Підсумовуючи синоптик зазначила, що з 9-10 лютого очікується потепління.