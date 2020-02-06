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Тимошенко продовжила мітинг у ВРУ

Аня Мартинюк 06 лютого 2020, 13:07
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Тимошенко продовжила мітинг у ВРУ

Депутат Юлія Тимошенко та її однопартійці вирішили заблокувати трибуну ВРУ. Дмитра Разумкова вигнали зі спікерського місця.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 лютого, трибуну ВРУ оточили депутати-противники земельної реформи в Україні. На місці спікера Дмитра Разумкова з’явилась лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Як відомо, сьогодні депутати мають проголосувати за правки до законопроекту про зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Однак у зв’язку зі штовханиною нардепи до роботи не приступили.

Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко зібрала людей під ВРУ, які виступають проти продажу української землі.



 

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