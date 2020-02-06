Тимошенко продовжила мітинг у ВРУ

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Депутат Юлія Тимошенко та її однопартійці вирішили заблокувати трибуну ВРУ. Дмитра Разумкова вигнали зі спікерського місця.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 лютого, трибуну ВРУ оточили депутати-противники земельної реформи в Україні. На місці спікера Дмитра Разумкова з’явилась лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
Як відомо, сьогодні депутати мають проголосувати за правки до законопроекту про зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Однак у зв’язку зі штовханиною нардепи до роботи не приступили.
Нагадаємо, раніше Юлія Тимошенко зібрала людей під ВРУ, які виступають проти продажу української землі.
12:38: Журналісти підтвердили, що Коболєв отримує понад мільйон гривень зарплати
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