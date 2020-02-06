Журналісти підтвердили, що Коболєв отримує понад мільйон гривень зарплати

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Стало відомо, що зарплата в понад мільйон гривень для Андрія Коболєва передбачена контрактом.
Новину передає «Преса України».
Журналісти «Українських новин» дізнались, що голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв, згідно до робочого контракту, щомісяця отримує чималу зарплату. Мова йде про 1,041 млн гривень зарплати. Плюс Коболєву передбачені премії.
«Сторони підтверджують, що в суми виплат, які здійснюються за цим контрактом, включені будь-які і всі суми заробітної плати та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат (включаючи надбавки, доплати, премії, винагороди і так далі), які підлягають сплаті в користь Керівника відповідно до умов Колективного договору компанії, що діє на дату проведення виплат», - зазначено у контракті.
Також відомо, що порядок щомісячних премій регулюється колективним договором. Тим часом трудовим законодавством Коболєву передбачені компенсаційні й гарантійні виплати. Варто зазначити, що не оминає Коболєва спеціальна меддопомога на оздоровлення.
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