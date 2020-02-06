На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з людьми

Аня Мартинюк 06 лютого 2020, 11:56

Встановлено, що ДТП виникла у зв’язку з ускладненими погодніми умовами.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 лютого, на трасі Одеса-Київ сталась ДТП. Автобус з 19 пасажирами перекинувся. Причина – водій не впорався з керуванням у зв’язку зі складними погодніми умовами.

Відомо, що двоє пасажирів, 37 річна жінка і 9-річна дитина, отримали тілесні ушкодження. Інформацію надали у прес-службі правоохоронців в Одеській області.

На місце прибули поліцейські для встановлення усіх обставин подій. Потерпіл направили до лікарні.