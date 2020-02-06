На трасі Одеса-Київ перекинувся автобус з людьми

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Встановлено, що ДТП виникла у зв’язку з ускладненими погодніми умовами.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 лютого, на трасі Одеса-Київ сталась ДТП. Автобус з 19 пасажирами перекинувся. Причина – водій не впорався з керуванням у зв’язку зі складними погодніми умовами.
Відомо, що двоє пасажирів, 37 річна жінка і 9-річна дитина, отримали тілесні ушкодження. Інформацію надали у прес-службі правоохоронців в Одеській області.
На місце прибули поліцейські для встановлення усіх обставин подій. Потерпіл направили до лікарні.
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