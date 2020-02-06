Трампа підтримують 49% виборців – опитування

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У США провели опитування щодо підтримки американцями Дональда Трампа. Так, за нього виступають 49% опитаних.
Новину передає «Преса України».
Аналітична компанія Gallup представила результати останнього опитування. Так, президента США Дональда Трампа підтримують 49% американських виборців. Експерти наголосили, що це найвищий показник з моменту його вступу на посаду президента в 2017 році.
Також наголошується, що довіра до Трампа серед республіканців становить 94%, а це на 3% більше в порівнянні з попереднім дослідженням. 7% демократів підтримують дії президента США, а це на 3% менше, порівняно з попередніми дослідженнями.
Ще 42% незалежних виборців зазначили, що підтримують роботу президента США.
До слова, опитування проходило в період з 16-го по 29 січня. Тобто під час процесу імпічменту. Кількість респондентів становить 1033 особи.
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