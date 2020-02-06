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Тимошенко показала свою групу підтримки під Радою

Аня Мартинюк 06 лютого 2020, 11:25
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Тимошенко показала свою групу підтримки під Радою

Юлія Тимошенко відзвітувала про організовану нею акцію протесту. Так, політик показала українців, яким не байдужа доля сільськогосподарських земель.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 лютого, під стінами ВРУ проходить організована лідером «Батьківщини» акція протесту проти продажу земель сільськогосподарського призначення. Юлія Тимошенко оприлюднила серію фотографій з дійства на своїй сторінці у соцмережі.

«Просто зараз під Верховною Радою. Тисячі людей вийшли на захист сільськогосподарської землі від розпродажу», - написала вона.

Так, на фото видно, що люди тримають чимало плакатів політсил «Батьківщина» та «Свобода». Тим часом інтернет-спільнота засудила акцію Тимошенко, зазначивши, що вона «дастала своїми майданами, маніпуляціями, ботами».

Нагадаємо, сьогодні ВРУ може прийняти в цілому законопроект про зняття мораторію на продаж землі. У підкоректованому документі зазначається, що іноземці  матимуть право купувати українські землі тільки після референдуму. Також передбачено обмеження продажу в одні руки.

 

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