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Вісімнадцятирічні українці з ID-паспортом тепер можуть прив'язати до документу е-підпис.
Новину передає «Преса України».
З 5 лютого українцям стала доступн послуга прив'язки кваліфікованого електронного підпису (КЕП) до внутрішнього паспорту у вигляді картки. У МВС зазначили, що послуга безкоштовна. Також наголошується, що діючий на ID-карті електронний підпис буде корисний для держорганів та бізнесу.
«Це означає, що ви можете користуватися електронними сервісами ... В тому числі реєструвати бізнес. З сьогоднішнього дня електронний підпис на ID - карту можна отримати безкоштовно», - прокоментував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Також відомо, що термін дії КЕП - 2 роки. Нагадаємо, при оформленні паспорта у вигляді картки українці мають змогу одразу прив'язати електронний підпис до документу. Ті, хто відмовився від послуги, тепер можуть її дозамовити.
08:46: В Україні електронний підпис прив'язали до ID-паспорту
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