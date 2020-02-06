Шарій розібрав незручні запитання Бужанського до Рябошапки

Аня Мартинюк 06 лютого 2020, 08:14

Як відомо, нардеп «Слуги народу» поцікавився, чому генпрокурор так нікого й не посадив. В результаті рейтинг президента впав.

Новину передає «Преса України».

Блогер та журналіст Анатолій Шарій прокоментував серію запитань від представника президентської фракції «Слуга народу» Максима Бужанського до генпрокурора країни Руслана Рябошапки. За словами Шарія, депутат «загнав» генпрокурора і йому такий хід подій подобається.

Як відомо, Максим Бужанський запитав, чому Руслан Рябошапка нікого ще не посадив, як це обіцялось у передвиборчій компанії. В результаті рейтинг президента Володимира Зеленського почав стрімко падати. Також депутат запитав, чи Рябошапка розуміє, що його дії спрямовані на укриття вбивці Стерненко від кримінального переслідування. Нардеп згадав й про вбивство Бузини й підозру Порошенку. Однак Рябошапка не зміг дати повноцінних відповідей.

«Я думаю, що Макс прямо говорить про те, що всі знають і так. Про падіння рейтингу. У мене складається враження, що деякі глашаті партії «Слуга народу» перебувають або в полоні власних ілюзій, або в полоні створеного світу своїми ж силами і своїми ж коштами. Бо там окремі куплені рейтинги показують, що все добре», - прокоменутвав Шарій.

Він також додав, що Генпрокуратура, за його даними, повністю саботує усі підозри проти тих, проти кого не треба підозр.

«А в коло таких людей входить не лише Стерненко, а й Порошенко», - наголосив Шарій.