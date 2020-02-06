Дубінський назвав реальну причину обшуків на «1 + 1»

Аня Мартинюк 06 лютого 2020, 07:31

За словами нардепа зі «Слуги народу», обшуки провелись з метою переключити увагу з теми гучної відставки Артема Ситника.

Новину передає «Преса України».

Депутат президентської фракції Олександр Дубінський прокоментував обшуки на «1+1». Нардеп назвав главу спецслужби Івана Баканова «ідіотом». Він також зауважив, ощ подібного не було навіть при одіозному Петру Порошенку.

«Прямо зараз на телеканалі" 1 + 1 "за адресою Куренівська, 18 йде обшук. Маски-шоу організовані СБУ. Я виїжджаю на місце. Пропоную приєднатися журналістам і колегам-депутатам. Обшуки в ЗМІ соромився організовувати навіть Порошенко. Але лейтенант [глава СБУ Іван] Баканов - мабуть, зовсім ідіот», - зазначив Дубінський.

Депутат уточнив, що обшуки проходили в офісах каналу, де проводиться підготовка до ефіру «Секретних матеріалів», «Українські сенсації», «Гроші».

Варто зазначити, що СБУ нібито перевіряє версію про те, що записи прем'єра Олексія Гончарука злив в Мережу Євген Куксін. Дубінський також припустив, що обшуки – ніщо інше як спосіб переключити увагу з теми відставки корупціонера Артема Ситника.

«Й щоб забити інформаційний простір контрінформаційним приводом», - додав він.

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