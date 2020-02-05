Атмосферний фронт принесе в Україну сніг – синоптик

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Наталія Діденко попередила про погодні зміни в Україні. За її словами, у декількох регіонах країни пройдуть сильні опади.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 лютого, синоптик Наталія Діденко повідомила, що 6 лютого затримаються на Півдні, Сході, окрім Харківщини, та на Дніпропетровщині, пройдуть сильні опади.
«Вдень до Заходу та Півночі України підгребе атмосферний фронт із північного заходу Європи, тому в цих регіонах випадатиме сніжок», - уточнила вона.
Стовпчики термометрів тим часом вночі покажуть 3-8 градусів морозу, вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Тепліше буде у Криму, до +4+9 градусів.
«Вітер буде північних напрямків, поривчастий, часом до сильного…. На дорогах ожеледиця», - додала синоптик.
У столиці у другій половині дня очікується сніг, а температура повітря сягне нуля градусів.
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