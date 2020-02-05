Ердоган підтримає українську армію $200 млн

Аня Мартинюк 05 лютого 2020, 14:37

Президент Туреччини Раджеп Ердоган пообіцяв українські стороні підтримку. Про це повідомила ліванська газета Аль-Ахбар.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган продовжує засуджувати анексію Криму й навіть більше. Він пообіцяв підтримати українську армію 200 мільйонами доларів. Про це зазначили журналісти Аль-Ахбар.

У газеті також йдеться про те, що президент Туреччини таким чином начебто мститься за вбивство семи турецьких солдатів в Ідлібі силами режиму, які підтримуються Росією.

Так, під час візиту до столиці України, Києва, Ердоган зазначив також, що що Анкара готова реагувати сухопутними та повітряними діями на будь-яку сирійську агресію проти турецьких сил, присутніх в регіоні.

Видання також процитувало дипломатичних експертів, які зазначили, що час візиту президента Туреччини в Україну не є випадковим. Він прибув з візитом у той момент, коли відносини з його російським колегою Володимиром Путіним «напружені» через останні події в сирійському Ідлібі.