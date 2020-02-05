Тимошенко скликає мітинг під Раду

Аня Мартинюк 05 лютого 2020, 14:11

Юлія Тимошенко покликала усіх небайдужих до долі сільськогосподарських земель прийти на мітинг під ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зробила гучну заяву. За її словами, 6 лютого влада планує «здати українську землю». Мова йде про ухвалення закону про розпродаж сільськогосподарської землі.

«Якщо зараз у нас окуповані 7% території, то після ухвалення закону про розпродаж сільськогосподарської землі окупованими будуть 72% України», - наголосила вона.

Політик також закликала усіх небайдужих прийти на мітинг під стіни ВРУ. А саме на дев’яту ранку. Нагадаємо, у минулому політик Тимошенко сама була ініціатором продажу земель сільськогосподарського призначення.