Українцям збільшили термін безвізового перебування у двох країнах

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Українці зможуть перебувати у Монголії та Аргентині 90 днів впродовж 180 днів.
Новину передає «Преса України».
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Telegram, що українським мандрівникам збільшили безвізовий термін перебування у Монголії та Аргентині. Так, українці зможуть скористатись безвізом до 90 днів впродовж 180 днів.
«Раніше були передбачені 90 днів протягом 1 року», - уточнив Гончарук.
Відповідне рішення затверджено протоколами між Кабміном та урядами Монголії та Аргентини. До слова, з 2021 року українці, перед тим як здійснити подорож у країни ЄС, подаватимуть попередній запит на отримання дозволу для здійснення такої поїздки. Обійдеться такий дозвіл у 7 євро.
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