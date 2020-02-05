Українцям збільшили термін безвізового перебування у двох країнах

Аня Мартинюк 05 лютого 2020, 13:41

Українці зможуть перебувати у Монголії та Аргентині 90 днів впродовж 180 днів.

Новину передає «Преса України».

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Telegram, що українським мандрівникам збільшили безвізовий термін перебування у Монголії та Аргентині. Так, українці зможуть скористатись безвізом до 90 днів впродовж 180 днів.

«Раніше були передбачені 90 днів протягом 1 року», - уточнив Гончарук.

Відповідне рішення затверджено протоколами між Кабміном та урядами Монголії та Аргентини. До слова, з 2021 року українці, перед тим як здійснити подорож у країни ЄС, подаватимуть попередній запит на отримання дозволу для здійснення такої поїздки. Обійдеться такий дозвіл у 7 євро.