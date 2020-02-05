У зірки «Беверлі-Хіллз» знову діагностували рак

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Шеннен Доерті виступила на американському шоу з приголомшливою заявою. Рак, з яким вона боролась з 2015 по 2017 рік, повернувся.
Новину передає «Преса України».
48-річна зірка культового серіалу «Беверлі-Хіллз» Шеннен Доерті з’явилась у шоу «Добрий ранок, Америка». Знаменитість зробила важливу заяву. За її словами, до неї повернувся рак грудей. Наразі він на 4 стадії.
«Я скам'яніла. Мені дуже страшно», - заявила телезірка.
Як відомо, вперше рак грудей у Доерті був діагностований у 2015 році. Тим часом ЗМІ вирішили нагадати, яких зірок «Беверлі-Хіллз» спідкала важка доля. Так, актор Люк Перрі помер після інсульту у віці 52 років. Джейсон Прістлі потрапив в аварію, Торі Спеллінг протягом багатьох років бореться з фінансовими неприємностями, а у Дженні Гарт є непрохідний клапан серця.
13:41: Українцям збільшили термін безвізового перебування у двох країнах
12:40: У Білорусі перевірятимуть росіян на знання назви держави-сусідки
12:02: Історичні особистості України стали героями нового колажу
11:29: Дубілет відреагував на фейк про фальсифікацію оцінки чисельності населення
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