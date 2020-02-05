У Білорусі перевірятимуть росіян на знання назви держави-сусідки

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Водіїв, які прямують з Росії в Республіку Білорусь, перевірятимуть, чи знають вони, як правильно називається країна, в яку вони прибувають.
Новину передає «Преса України».
З 1 липня 2020 року усі автомобілі з російськими номерами підлягатимуть спецперевірці на в’їзді в Білорусь. Мандрівників питатимуть, яка назва білоруської держави. Як відомо, у конституції країни правильною вважається одна назва «Білорусь», і ніяк не «Білорусія».
У постанові, яку прийняли на засіданні Національних зборів Білорусі, наголошується, що мандрівники, які провалять тест, повертатимуться додому.
Білоруські депутати, які стали ініціаторами постанови, заявили, що таким чином долучать «друзів з Росії» до правильних білоруський цінностей.
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