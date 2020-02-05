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Український ілюстратор показав, як могли би виглядати Тарас Шевченко, Іван Франко та інші у модному одязі.
Новину передає «Преса України».
В інтернет-спільноті «Good News about Ukraine» представили серію колажів з видатними українцями. Так, автор проекту Nazar Dubiv зобразив Лесю Українку, Івана Франка, Тараса Шевченка, Григорія Сковороду, Михайла Грушевського, Степана Бандеру, Володимира Великого та Богдана Хмельницького у сучасному вбранні.
«Як би виглядали історичні особистості у модному 2020 році», - йдеться в дописі під картинками.
Так, Лесі Українці пощастило приміряти трендові об’ємні кросівки білого кольору. У Бандери – клітчатий піджак та також стилю сорочка. Інтернет-спільноті сподобались колажі. Про свій захват небайдужі українці написали у коментарях.
«Мені здається Франка і зараз можна було б назвати дуже гарним чоловіком», - відзначили у Мережі.
«Мені подобається, всім пасує, особливо Шевченку і Бандері», - зазначила інтернет-спільнота.
«В загальному, цікава думка, не образлива», - наголосили коментатори.
12:40: У Білорусі перевірятимуть росіян на знання назви держави-сусідки
12:02: Історичні особистості України стали героями нового колажу
11:29: Дубілет відреагував на фейк про фальсифікацію оцінки чисельності населення
09:21: Кількість хворих на коронавірус перевищила 20 тисяч осіб
08:46: МОН заперечує свою вину у появі Кіану Рівза в підручнику з історії
08:08: У Кабміні придумали, як обмежувати зарплати і премії топ-чиновників
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