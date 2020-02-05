Історичні особистості України стали героями нового колажу

Аня Мартинюк 05 лютого 2020, 12:02

Український ілюстратор показав, як могли би виглядати Тарас Шевченко, Іван Франко та інші у модному одязі.

Новину передає «Преса України».

В інтернет-спільноті «Good News about Ukraine» представили серію колажів з видатними українцями. Так, автор проекту Nazar Dubiv зобразив Лесю Українку, Івана Франка, Тараса Шевченка, Григорія Сковороду, Михайла Грушевського, Степана Бандеру, Володимира Великого та Богдана Хмельницького у сучасному вбранні.

«Як би виглядали історичні особистості у модному 2020 році», - йдеться в дописі під картинками.

Так, Лесі Українці пощастило приміряти трендові об’ємні кросівки білого кольору. У Бандери – клітчатий піджак та також стилю сорочка. Інтернет-спільноті сподобались колажі. Про свій захват небайдужі українці написали у коментарях.

«Мені здається Франка і зараз можна було б назвати дуже гарним чоловіком», - відзначили у Мережі.

«Мені подобається, всім пасує, особливо Шевченку і Бандері», - зазначила інтернет-спільнота.

«В загальному, цікава думка, не образлива», - наголосили коментатори.