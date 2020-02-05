Дубілет відреагував на фейк про фальсифікацію оцінки чисельності населення

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Дмитро Дубілет звернув увагу на те, що фейкові пости про фальсифікацію ним даних про чисельність населення були розміщені на сумнівних сторінках й підтримувались платною рекламою. Крім того, він озвучив суму, за якому йому обіцяли прибрати фейкове повідомлення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 лютого, міністр в Кабміні Дмитро Дубілет відреагував на появу у мережі Інтернет та ЗМІ інформації про те, що проведена ним Оцінка чисельності населення України, яка допомогла зекономити 3,4 млрд грн бюджетних коштів, була сфальсифікована.
На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що в основному фейк в Мережі підтримувався платною рекламою і публікаціями на сумнівних сайтах. Дубілет зауважив, що один ресурс навіть запропонував зняти публікацію за $1500.
«Але потім його передрукували кілька великих ЗМІ. Так що доводиться реагувати. Отже, головна "сенсація" полягає в тому, що дані по віковій структурі з даних Оцінки і за даними Держстату майже збігаються. "Експерти" розділили числа вікових структур одне на одну і отримали однакове співвідношення - 88.8%. Точніше, майже однакові — від 88.808% до 88.839%. З цього вони роблять висновок, що дані Оцінки були просто сфальсифіковані», - написав він.
За словами Дубілета, ніякої сенсації тут немає. Він також нагадав, що оцінка проводилась трьома методами і всі дали однаковий результат.
«Незрозуміло, навіщо підносити, як "сенсацію" те, що було чорним по-білому написано нами ж в описі методології», - додав він.
Міністр також припустив, що за фейком стоять люди, чиї схеми на сотні мільйонів гривень було нещодавно викрито.
«Зараз готуємо матеріали до ДБР. Протягом тижня опублікую цю інформацію», - підсумував він.
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