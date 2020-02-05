Лавров назвав марш гідності в Крим злочинною затією

Аня Мартинюк 05 лютого 2020, 09:52

Сергій Лавров негативно відреагував на намір Мустафи Джемілєва провести марш гідності в Крим. За його словами, це «злочинна затія».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що марш гідності в Крим, який весною організує Мустафа Джемілєв, є злочинною затією.

За словами Лаврова, якщо є бажаючі потрапити на анексований півострів, то поїздку варто здійснити через територію РФ Кримським мостом.

«Вони ж - ті, хто настирливо вимагають допуску спостерігачів, ігнорують те, що всі, хто хотів, давно вже побували і всі побачили - наполягають тільки для того, щоб заїхати через територію України , тим самим підкресливши політизований характер своєї затії. Напевно, саме ці люди будуть підтримувати злочинний задум Мустафи Джемілєва й інших лідерів так званого меджлісу кримсько-татарського народу, які оголосили, що на початку травня підуть на Крим і не зупиняться ні перед чим», - заявив Лавров.

Як відомо, марш рівності в Крим заплановано на 3 травня. Учасники акції пройдуть від пункту пропуску Чонгар в Херсонській області на територію Криму.