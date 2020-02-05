Кількість хворих на коронавірус перевищила 20 тисяч осіб

Аня Мартинюк 05 лютого 2020, 09:21

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що кількість хворих на коронавірус значно зросла. Також відомо, у які країни поширився вірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що китайським коронавірусом заразилось 20,6 тис. людей. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Відповідний звіт з’явився на сайті організації.

Так, у Китаї зафіксовано 20 471 випадок захворювання.

«Підозри на коронавірус виявлені у ще 23 214 осіб. У важкому стані перебувають 2 тис. 788 пацієнтів. Всього від захворювання померли 425 осіб, в основному люди похилого віку з наявністю одного або двох хронічних захворювань. При цьому понад 680 осіб одужали», - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що коронавірус виявили у людей в таких країнах, як Таїланд, Сінгапур, Японія, Південна Корея, Австралія, Німеччина, Малайзія, В’єтнам, Франція, ОАЕ, Канада, Індія, Філіппіни, Італія, РФ, Велика Британія, Камбоджа, Непал, Шрі-Ланка, Бельгія, Фінляндія, Іспанія, Швеція. До слова, єдиний летальний випадок за межами Китаю зафіксований на Філіппінах.