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У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що кількість хворих на коронавірус значно зросла. Також відомо, у які країни поширився вірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що китайським коронавірусом заразилось 20,6 тис. людей. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Відповідний звіт з’явився на сайті організації.
Так, у Китаї зафіксовано 20 471 випадок захворювання.
«Підозри на коронавірус виявлені у ще 23 214 осіб. У важкому стані перебувають 2 тис. 788 пацієнтів. Всього від захворювання померли 425 осіб, в основному люди похилого віку з наявністю одного або двох хронічних захворювань. При цьому понад 680 осіб одужали», - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що коронавірус виявили у людей в таких країнах, як Таїланд, Сінгапур, Японія, Південна Корея, Австралія, Німеччина, Малайзія, В’єтнам, Франція, ОАЕ, Канада, Індія, Філіппіни, Італія, РФ, Велика Британія, Камбоджа, Непал, Шрі-Ланка, Бельгія, Фінляндія, Іспанія, Швеція. До слова, єдиний летальний випадок за межами Китаю зафіксований на Філіппінах.
09:21: Кількість хворих на коронавірус перевищила 20 тисяч осіб
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