МОН заперечує свою вину у появі Кіану Рівза в підручнику з історії

Аня Мартинюк 05 лютого 2020, 08:46

Ганна Новосад заявила, що Міносвіти не винне в тому, що у підручнику для українських школярів надрукували некоректне фото. За її словами, винне видавництво.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що міністр освіти і науки Ганна Новосад відреагувала на інцидент з фото-ляпом у підручнику історії для десятикласників. Мова йде про фотожабу з Кіану Рівзом на фото «Обід на хмарочосі».

На своїй сторінці у соцмережі Новосад зазначила, що «не бачила жодного підручника без ляпів» й винними у цій ситуації є видавці.

«Мемчик в підручнику замість оригінальної фотографії - це все, що потрібно знати про підхід багатьох видавців до створення і верстки підручників. На жаль, я ще не бачила у нас жодного підручника без ляпів, де поважається авторство всіх візуальних матеріалів (і не тільки візуальних), а підхід до викладу інформації логічний і сприяє кращому навчанню», - йдеться у її повідомленні.

За її словами, вихід з ситуації буде наступним - жорстка реорганізація Інституту модернізації змісту освіти та створення Українського інституту розвитку освіти, який перегляне критерії відбору та експертизи.