Кількість хворих на коронавірус перевищила 20 тисяч осіб 09:21
МОН заперечує свою вину у появі Кіану Рівза в підручнику з історії 08:46
У Кабміні придумали, як обмежувати зарплати і премії топ-чиновників 08:08
Зеленський придумав, куди розприділити виграні у «Газпрому» $2,9 млрд 07:36
Українка прийняла пологи прямо на борту літака Qatar Airways 15:05
У Кабміні пообіцяли прибрати платіжку за доставку газу 14:37
Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів 14:10
В українському підручнику з історії надрукували фото Кіану Рівза 12:18
Депутат Бужанський розкритикував Вакарчука за плакат у ВРУ 11:49
Політолог пояснив, чому Зеленському продовжує довіряти більшість українців 10:42
Після відставки Гончарука прем’єром України стане Аваков – політтехнолог 14:53
Ердоган привітався з почесною вартою словами «Слава Україні» (ВІДЕО) 14:22
У Кривому Розі двоє блогерів впали у шахту глибиною 550 метрів 14:10
У ПриватБанку розповіли про ажіотаж на пільгові кредити 13:49
Польща збільшила кількість відмов у в’їзді для українців 13:16
Ганна Новосад заявила, що Міносвіти не винне в тому, що у підручнику для українських школярів надрукували некоректне фото. За її словами, винне видавництво.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що міністр освіти і науки Ганна Новосад відреагувала на інцидент з фото-ляпом у підручнику історії для десятикласників. Мова йде про фотожабу з Кіану Рівзом на фото «Обід на хмарочосі».
На своїй сторінці у соцмережі Новосад зазначила, що «не бачила жодного підручника без ляпів» й винними у цій ситуації є видавці.
«Мемчик в підручнику замість оригінальної фотографії - це все, що потрібно знати про підхід багатьох видавців до створення і верстки підручників. На жаль, я ще не бачила у нас жодного підручника без ляпів, де поважається авторство всіх візуальних матеріалів (і не тільки візуальних), а підхід до викладу інформації логічний і сприяє кращому навчанню», - йдеться у її повідомленні.
За її словами, вихід з ситуації буде наступним - жорстка реорганізація Інституту модернізації змісту освіти та створення Українського інституту розвитку освіти, який перегляне критерії відбору та експертизи.
09:21: Кількість хворих на коронавірус перевищила 20 тисяч осіб
08:46: МОН заперечує свою вину у появі Кіану Рівза в підручнику з історії
08:08: У Кабміні придумали, як обмежувати зарплати і премії топ-чиновників
07:36: Зеленський придумав, куди розприділити виграні у «Газпрому» $2,9 млрд
15:05: Українка прийняла пологи прямо на борту літака Qatar Airways
14:37: У Кабміні пообіцяли прибрати платіжку за доставку газу
14:10: Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.