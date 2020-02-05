У Кабміні придумали, як обмежувати зарплати і премії топ-чиновників

Аня Мартинюк 05 лютого 2020, 08:08

Олексій Гончарук повідомив Володимиру Зеленському, як в країні боротимуться з захмарними зарплатами та преміями чиновників. Президент України план оцінив.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив план щодо обмеження зарплат і премій топ-чиновників. Під час наради в Офісі Президента Гончарук показав його президенту Володимиру Зеленському.

«Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопоставлених чиновників буде прив'язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів і їх заступників в діапазоні від трьох до п'яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій - максимальна премія буде не більше ніж один оклад», - зазначив прем’єр.

За його словами, інформація про зарплати буде публічною. Щомісяця усі бажаючі знатимуть її розмір. Гончарук додав, що уряд також вирішив звернутися до наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Останніх попросили утриматись від мільйонних премій керівництву.

«Мені здається, дуже справедливо, що ви прив'язуєте плату з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні, і якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то і у чиновників теж», - відповів у свою чергу Володимир Зеленський.