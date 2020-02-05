Зеленський придумав, куди розприділити виграні у «Газпрому» $2,9 млрд

Аня Мартинюк 05 лютого 2020, 07:36

Володимир Зеленський запропонував направити отримані від «Газпрому» гроші на дороги і медицину.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою направити отримані "Нафтогазом" від "Газпрому" гроші на реалізацію інфраструктурних проектів і розвиток медицини. У прес-службі Зеленського нагадали, що мова йде про $2,9 млрд, які Стокгольмський арбітраж визначив на користь української компанії.

За словами українського лідера, початок масштабного будівництва доріг та реформи у медичній галузі вкрай важливі.

«Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг - це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проекти, на медичну сферу і енергоефективність. Один з планів - побудувати понад 200 прийомних відділень медичної допомоги по всій Україні», - розповів Зеленський.

Також президент згадав про необхідність вирішення питання заборгованості по зарплатах шахтарям і розробки концепції реорганізації вугільної галузі.