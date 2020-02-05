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Володимир Зеленський запропонував направити отримані від «Газпрому» гроші на дороги і медицину.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський виступив з ініціативою направити отримані "Нафтогазом" від "Газпрому" гроші на реалізацію інфраструктурних проектів і розвиток медицини. У прес-службі Зеленського нагадали, що мова йде про $2,9 млрд, які Стокгольмський арбітраж визначив на користь української компанії.
За словами українського лідера, початок масштабного будівництва доріг та реформи у медичній галузі вкрай важливі.
«Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг - це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проекти, на медичну сферу і енергоефективність. Один з планів - побудувати понад 200 прийомних відділень медичної допомоги по всій Україні», - розповів Зеленський.
Також президент згадав про необхідність вирішення питання заборгованості по зарплатах шахтарям і розробки концепції реорганізації вугільної галузі.
08:08: У Кабміні придумали, як обмежувати зарплати і премії топ-чиновників
07:36: Зеленський придумав, куди розприділити виграні у «Газпрому» $2,9 млрд
15:05: Українка прийняла пологи прямо на борту літака Qatar Airways
14:37: У Кабміні пообіцяли прибрати платіжку за доставку газу
14:10: Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів
12:18: В українському підручнику з історії надрукували фото Кіану Рівза
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