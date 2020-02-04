Українка прийняла пологи прямо на борту літака Qatar Airways

Аня Мартинюк 04 лютого 2020, 15:05

Під час авіарейсу Доха – Бангкок 23-річна жінка почала народжувати. На щастя, на борту була українка, яка допомогла дитині з’явитися на світ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, українка Олена Федченко розповіла у соцмережі, що їй пощастило прийняти пологи прямо на борту літака. За її словами, вона летіла на літаку Qatar Airways, який здійснював рейс Доха – Бангкок. В якийсь момент, посеред ночі, вона почула крик персоналу літака, який питав, чи є серед пасажирів лікарі.

«Хлопчик, мама тайка. Наш літак сів в Калькутті, чекаємо швидку. Але мама і дитина здорові! Стрес, щастя і буря емоцій! Спасибі кафедрі акушерство і гінекологія 3 КМІ Богомольця. Згадала все в одну хвилину!» - написала вона.

Відомо, що породіллі 23 роки. Подруга Олени Федченко, яка також була на борту літака, розповіла, що пасажири відреагували на інцидент негативно, що її дуже здивувало.

«Знаєте скільки лайна вислухали від пасажирів? (На нашій рідній мові)! “З*** ми повинні чекати коли її швидка забере?”, “Я за таке не платив”, “А народжувати не можна було на землі”, “Знайшла час народжувати, я спати хочу!”. Кінчені люди є на землі, скажу я вам. Горіти їм в котлі. Написано з помилками і сумбурно, але, реально як в кіно! А хлопцеві бути здоровим бажаю і міцним! Всім любові», - зазначила вона.