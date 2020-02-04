У Кабміні пообіцяли прибрати платіжку за доставку газу

Аня Мартинюк 04 лютого 2020, 14:37

Олексій Оржель запевнив, що українці не отримуватимуть дві платіжки за газ, а саме за спожитий газ та за його транспортування. Однак, менше вони платити не стануть.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що уряд і Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в енергетиці та комунальні послуги, прийнялись працювати над створенням єдиної платіжки за газ. Відповідну заяву зробив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

За його словами, українці від цього не стануть платити менше.

«Регулятор у нас незалежний, він повинен забезпечити баланс інтересів споживачів і галузі, але зараз опрацьовується, щоб не було окремих платіжок за транспортування і за споживання газу. Щоб це була окрема величина, яку треба сплатити, але не дві платіжки, щоб не дратувати українців», - пояснив він.