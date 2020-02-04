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Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів

Аня Мартинюк 04 лютого 2020, 14:10
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Рада попередньо схвалила скорочення кількості депутатів

236 депутатів віддали голос «за» скорочення кількості народних обранців в оновленій Раді.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, 236 депутатів України підтримали проект постанови № 1017/П1 про попереднє прийняття законопроекту про скорочення кількості депутатів. Як відомо, кількість планують скоротити з 450 до 300 осіб.

«Документ почне діяти після виборів нового складу ВР. Таким чином, обраний Парламент зможе працювати в існуючому складі, а новий - у складі 300 нардепів», - відзначили депутати.

Варто зазначити, що це друге голосування з трьох, які необхідні для внесення відповідних змін до Конституції. Нагадаємо, ініціаторами законопроекту стали представники президентської фракції. Вони зауважили, що чисельність населення зменшилась, тому й кількість депутатів повинна бути меншою.

 

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