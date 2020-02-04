У ВРУ виявили нову любительницю дорогого одягу

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Оксана Дмитрієва, представниця президентської фракції, прибула на роботу у ВРУ у дуже дорогому наряді.
Новину передає «Преса України».
Журналістка Анна Стешенко повідомила, що депутат «Слуги народу» Оксана Дмитрієва прийшла у шерстяному піджаку фірми Balmain. Раніше у такому була помічена екснардеп Ірина Луценко.
Так, журналістка поцікавилась у народної обраниці, чи не підробка на ній. На що Дмитрієва відповіла, що носить виключно оригінал. До слова, вартість піджака стартує від 2000 євро. Наразі він доступний за суму від 47 350 грн.
За словами Стешенко, раніше Оксана Дмитрієва вигулювала у ВРУ сумку фірми Dior, вартість якої стартує від 5100 доларів.
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