У Ковелі провели чергову трансплантацію серця

Аня Мартинюк 04 лютого 2020, 12:54

Заслужений лікар України Борис Тодуров повідомив про чергову операцію з трансплантації серця. Її провели 59-річному пацієнту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, український лікар-кардіохірург, заслужений лікар України Борис Тодуров повідомив про чергову трансплантацію серця в Україні. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що її провели у Ковелі. Відомо, що рятувати пацієнта Борис Тодуров прибув зі столичними лікарями, які співпрацювали з лікарями Ковеля.

«Неможливе можливо! Чергова трансплантація серця в Ковелі. Відмінна робота великої команди фахівців. Унікальна районна лікарня показує приклад всій Україні», - зазначив він.

Відомо, що операцію, донором якої став 42-річний ексвійськовий, провели 3 лютого. За попередніми даними, чоловік помер від інсульту. Його родина вирішила віддати його серце і нирку пацієнтам, які мають шанс на життя.

Так, нове серце дісталось 59-річному чоловіку на ім’я Святослав, який у минулому працював водієм швидкої. Чоловік пережив два інфаркти. Нирка ж дісталась іншому пацієнту, 40-річному Дмитру з Ковеля. Наразі пацієнти в реанімації.

Варто зазначити, що дві операції були оплачені державою. Як відомо, трансплантація серця коштує 535 тис. грн, нирок - 324 тис. грн.

Довідка: Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання, що на Волині, постійно розвивається. Заклад акредитований на вищу кваліфікаційну категорію та сертифіковано Міжнародним органом сертифікації систем управління «Глобал Сертифік» ISO 9001:2015. Також МТМО є лауреатом загальнонаціонального проекту «Флагмани сучасної медицини».