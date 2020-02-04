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В українському підручнику з історії надрукували фото Кіану Рівза

Аня Мартинюк 04 лютого 2020, 12:18
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В українському підручнику з історії надрукували фото Кіану Рівза

Міносвіти України рекомендувало підручник для десятикласників, у якому замість оригінального фото – фотожаба. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що в українському підручнику «Всесвітня історія» для учнів 10 класу надрукували фотожабу з актором Кіану Рівзом. Так, мова йде про оброблене фото Чарльза Еббетса «Обід на хмарочосі» 1932 року. 

На оригінальному знімку знаходяться 11 чоловіків, а на фотожабі – 12. Дванадцятим є американський кіноактор. Фото-ляп можна побачити у параграфі 9 «США в міжвоєнний період».

Варто зазначити, що автором підручника є Ігор Щупак. Книга випущена у 2018 році і вона рекомендована Міністерством освіти і науки України. 

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