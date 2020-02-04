В українському підручнику з історії надрукували фото Кіану Рівза 12:18
Депутат Бужанський розкритикував Вакарчука за плакат у ВРУ 11:49
Політолог пояснив, чому Зеленському продовжує довіряти більшість українців 10:42
Після відставки Гончарука прем’єром України стане Аваков – політтехнолог 14:53
Ердоган привітався з почесною вартою словами «Слава Україні» (ВІДЕО) 14:22
У Кривому Розі двоє блогерів впали у шахту глибиною 550 метрів 14:10
У ПриватБанку розповіли про ажіотаж на пільгові кредити 13:49
Польща збільшила кількість відмов у в’їзді для українців 13:16
Дубінський не підтримає скорочення кількості депутатів у ВРУ 10:35
Епідеміологи розповіли, як завершиться спалах коронавірусу 09:57
Баскетбольний клуб "Рівне" став володарем Кубку України 08:38
На церемонії BAFTA Марго Роббі пожартувала з «Мекзіта» 08:01
Іран визначив суму компенсації сім'ям загиблих в авіакатастрофі українців 07:36
Максим Бужанский порадив Святославу Вакарчуку не піаритись на крові. Так, він звернув увагу на дії партії «Голос» у ВРУ.
Новину передає «Преса України».
Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський вкотре розкритикував прихильника Петра Порошенка, лідера фракції «Голос» Святослава Вакарчука. На своєму телеграм-каналі Бужанський зазначив, що партія «Голос» повісила у ВРУ банер із портретами героїв «Небесної сотні».
Так, нардеп дорікнув опоненту у тому, що він виступав на корпоративах у Мінську й тепер піариться на крові людей.
«Фракція Голос вивісила на балконі залу засідання ВР плакат, з фотографіями членів Небесної Сотні. И написом, Ми зараз тут, бо вони на небі. Абсолютно вірно, ви зараз тут, бо цинічно спекулювали їх смертями і продовжуєте це робити зараз. Я б, до речі, додав, ми зараз тут, а Вакарчук співає у Мінську, було б чесніше», - написав Бужанський.
12:18: В українському підручнику з історії надрукували фото Кіану Рівза
11:49: Депутат Бужанський розкритикував Вакарчука за плакат у ВРУ
10:42: Політолог пояснив, чому Зеленському продовжує довіряти більшість українців
14:53: Після відставки Гончарука прем’єром України стане Аваков – політтехнолог
14:22: Ердоган привітався з почесною вартою словами «Слава Україні» (ВІДЕО)
14:10: У Кривому Розі двоє блогерів впали у шахту глибиною 550 метрів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.