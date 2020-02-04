Депутат Бужанський розкритикував Вакарчука за плакат у ВРУ

Аня Мартинюк 04 лютого 2020, 11:49

Максим Бужанский порадив Святославу Вакарчуку не піаритись на крові. Так, він звернув увагу на дії партії «Голос» у ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Депутат від президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський вкотре розкритикував прихильника Петра Порошенка, лідера фракції «Голос» Святослава Вакарчука. На своєму телеграм-каналі Бужанський зазначив, що партія «Голос» повісила у ВРУ банер із портретами героїв «Небесної сотні».

Так, нардеп дорікнув опоненту у тому, що він виступав на корпоративах у Мінську й тепер піариться на крові людей.

«Фракція Голос вивісила на балконі залу засідання ВР плакат, з фотографіями членів Небесної Сотні. И написом, Ми зараз тут, бо вони на небі. Абсолютно вірно, ви зараз тут, бо цинічно спекулювали їх смертями і продовжуєте це робити зараз. Я б, до речі, додав, ми зараз тут, а Вакарчук співає у Мінську, було б чесніше», - написав Бужанський.