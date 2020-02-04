У РФ вимагають від партії Ле Пен повернути кредит

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У Росії згадали про борги партії Марін Ле Пен. Як відомо, вона взяла кредит у Першому чесько-російському банку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, російське АТ “Авіазапчастина” вирішило звернутись до суду у зв’язку з отриманням Марін Ле Пен у Першому чесько-російському банку кредиту. Тепер лідер ультраправої французької партії «Національний фронт», яка пролетіла на президентських виборах, повинна повернути 639,7 млн рублів.
Очікується, що попереднє слухання відбудеться у червні поточного року.
За попередніми даними, партія Ле Пен уже отримала відповідне повідомлення про відкриття провадження у справі.
Нагадаємо, кредит був взятий у 2014 році. Тоді Ле Пен критикували за тісні зв’язки з РФ. До слова, у 2016 році банк був позбавлений ліцензії, в результаті компанія “Авіазапчастина” отримала права вимоги за кредитом.
12:18: В українському підручнику з історії надрукували фото Кіану Рівза
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14:10: У Кривому Розі двоє блогерів впали у шахту глибиною 550 метрів
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