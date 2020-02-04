Політолог пояснив, чому Зеленському продовжує довіряти більшість українців

Аня Мартинюк 04 лютого 2020, 10:42

Олександр Кочетков прокоментував феномен Володимира Зеленського, рейтинг якого падає, однак залишається на високому рівні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, український політолог Олександр Кочетков відреагував на падіння рейтингу довіри президента Володимира Зеленського та його команди. Так, згідно останнім соціологічним рейтингам, рівень довіри до Зеленського становить 49,4%, до голови ВРУ Дмитра Разумкова 36,2%, до ВРУ - 23,4%, до прем'єр-міністра Олексія Гончарука 23,5%, до його Кабміну 23,4%.

«Зазвичай за рік нової влади довіра до неї українців падає більш, ніж наполовину, в першу чергу, до президента. Тобто, у Зеленського має бути близько 35%, особливо, з урахуванням очевидних провалів і зашкварів його влади. А йому продовжує довіряти близько половини опитаних. На диво ми добросердий народ!» - написав він.

На думку Кочеткова, українці продовжують вірити у добрі наміри Зеленського. Також він зазначив, що українці побоюються ескалації військовий дій, а президент демонструє намір домогтися миру. Політолог додав, що народ приваблює й те, що навіть опозиційні ЗМІ не мають інформації про якісь корупційні витівки Зеленського.

«При цьому Зеленський - самий повновладний президент України: більшість в Раді - його, уряд - його, місцева влада - його. А відповідальність за їх дії на Зеленського поки не лягає. Але це не на довго», - додав Кочетков.