Синоптик попередила про ускладнення погоди в Україні

Аня Мартинюк 03 лютого 2020, 15:17

Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у найближчі дні. За її словами, скоро температура повітря знизиться й почне йти сніг.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 лютого, синоптик Наталія Діденко попередила українців, які слідкують за синоптичною ситуацією в Україні, що з 4 лютого очікується зниження температури повітря. А саме до +2+8 градусів.

«Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях. Більшість території України завтра належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами», - додала вона.

З середини тижня в країну прийде циклон, який принесе сильні опади та штормовий вітер.

«На Півдні, у Центрі - переважно пройдуть сильні дощі, на Заході, Півночі та Сході очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу. Тоненька смужка північних районів північних областей зможе втриматися від грізного циклону - там або без опадів, або невеликі», - наголосила вона.