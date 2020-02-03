Синоптик попередила про ускладнення погоди в Україні

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Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у найближчі дні. За її словами, скоро температура повітря знизиться й почне йти сніг.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 лютого, синоптик Наталія Діденко попередила українців, які слідкують за синоптичною ситуацією в Україні, що з 4 лютого очікується зниження температури повітря. А саме до +2+8 градусів.
«Дощ, періодично з мокрим снігом, пройде на Заході, також невеликі опади ймовірні у східних областях. Більшість території України завтра належатиме сухій повітряній масі, хіба що часом з туманами», - додала вона.
З середини тижня в країну прийде циклон, який принесе сильні опади та штормовий вітер.
«На Півдні, у Центрі - переважно пройдуть сильні дощі, на Заході, Півночі та Сході очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу. Тоненька смужка північних районів північних областей зможе втриматися від грізного циклону - там або без опадів, або невеликі», - наголосила вона.
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