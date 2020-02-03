Після відставки Гончарука прем’єром України стане Аваков – політтехнолог

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Тарас Загородній повідомив, що найближчим часом українці побачать перестановки у ВРУ. Так, Гончарук через свою профнепридатність може піти у відставку.
Новину передає «Преса України».
Політтехнолог Тарас Загородній заявив, що найближчим часом голова уряду Олексій Гончарук може піти у відставку. За його словами, на його місце, ймовірніше, поставлять міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Загородній також розповів, хто може піти разом з Гончаруком у відставку.
«У Авакова і з Тимошенко стосунки хороші, і з Коломойським…Там такий компот заварений, що його в принципі нема як позбутися. Швидше за все, він як був, так і залишиться не першою і не другою людиною в державі. Не виключаю, що може і зайняти прем’єрську посаду. Бо скоро ми, дуже ймовірно, попрощаємося з Гончаруком, який довів свою профнепридатність. А також, до речі, з Міловановим і Бородянським», - заявив політехнолог.
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