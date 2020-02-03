Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Після відставки Гончарука прем’єром України стане Аваков – політтехнолог
  • Українська спортсменка Магучіх встановила новий світовий рекорд
  • Жителі Житомирщини влаштували акцію протесту та спалили платіжки за газ (ВІДЕО)

Ердоган привітався з почесною вартою словами «Слава Україні» (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 03 лютого 2020, 14:22
Версія для друку
Ердоган привітався з почесною вартою словами «Слава Україні» (ВІДЕО)

Раджеп Ердоган поруч з Володимиром Зеленським привітався словами «Слава України». Почесна варта відповіла йому «Героям слава!».

Новину передає «Преса України». 

Президент Туреччини Раджеп Ердоган прибув у Київ, де зустрівся зі своїм колегою Володимиром Зеленським. Зустріч двох світових лідерів відбулась біля Маріїнського палацу, звідки вони попрямували в церемоніальну резиденцію.

Біля Маріїнського палацу Ердоган привітався з почесною вартою словами «Слава Україні!», на що почув у відповідь «Героям слава!». Президенти також заслухали гімни Туреччини та України та представили один одному свої делегації.

Нагадаємо, Зеленський та Ердоган планують підписати ряд документів, яких саме, стане відомо згодом.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції