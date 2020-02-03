Ердоган привітався з почесною вартою словами «Слава Україні» (ВІДЕО)

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Раджеп Ердоган поруч з Володимиром Зеленським привітався словами «Слава України». Почесна варта відповіла йому «Героям слава!».
Новину передає «Преса України».
Президент Туреччини Раджеп Ердоган прибув у Київ, де зустрівся зі своїм колегою Володимиром Зеленським. Зустріч двох світових лідерів відбулась біля Маріїнського палацу, звідки вони попрямували в церемоніальну резиденцію.
Біля Маріїнського палацу Ердоган привітався з почесною вартою словами «Слава Україні!», на що почув у відповідь «Героям слава!». Президенти також заслухали гімни Туреччини та України та представили один одному свої делегації.
Нагадаємо, Зеленський та Ердоган планують підписати ряд документів, яких саме, стане відомо згодом.
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