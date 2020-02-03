У Кривому Розі двоє блогерів впали у шахту глибиною 550 метрів

Аня Мартинюк 03 лютого 2020, 14:10

У Кривому Розі група екстремалів прабралась у закинуту шахту. На жаль, двоє чоловіків загинули.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що у Кривому Розі трагічно загинули двоє блогерів-екстремалів. Мова йде про Володимира Теніліна та Дениса Ткаченка. Вони хотіли зняти вночі відео про спуск у вентиляційний ствол шахти. Мова йде про шахту, яка не експлуатується.

«У Кривому Розі двоє чоловіків зірвались та впали у вентиляційний ствол покинутої шахти №3. Інформація про це надійшла близько першої години ночі. Рятувальники виявили на глибині 550 метрів тіла загиблих та підняли на поверхню», - розповіли у поліції.

Діставали тіла загиблих 16 чоловік та 4 одиниці техніки. Також відомо, що всього до екстремальної зйомки були залучені 5 чоловіків. Двоє з яких з альпіністським спорядженням почали спускатися вниз. Також відомо, що одному із загиблих було 36 років, другому близько 30-35. Наразі обставини події розслідуються.