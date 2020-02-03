У ПриватБанку розповіли про ажіотаж на пільгові кредити

Аня Мартинюк 03 лютого 2020, 13:49

У державному ПриватБанку заявили про зростання кількості бажаючих отримати кредит для ведення малого бізнесу.

Новину передає «Преса України».

Найбільший системний банк України ПриватБанк повідомив, що отримав майже 10 тисяч попередніх заявок на отримання пільгових кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Мова йде про підприємців та представників малого бізнесу.

У в прес-службі ПриватБанку зазначили, що за один день в середньому обробляється понад 2,5 тисячі заявок.

«Програма "5-7-9" розрахована на розвиток бізнесу суб'єктів малого і середнього підприємництва, чисельність працівників якого не перевищує 50 осіб (з урахуванням групи пов'язаних осіб), а річний дохід не перевищує суму 50 мільйонів гривень», - нагадали в ПриватБанку.