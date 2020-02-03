Польща збільшила кількість відмов у в’їзді для українців

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У 2019 році чимало українців не змогли потрапити до Польщі. Причина такого ходу подій – брак коштів та непідтверджена мета перебування у країні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що у 2019 році Польща відмовила у в’їзді 58,8 тис. громадян України. Про це повідомив аналітичний центр «Європа без бар’єрів». Аналітики наголосили, що кількість відмов зросла на 25%, порівняно з 2018 роком.
Відомо, що найпоширеніші причини, через які українцям відмовляли у в’їзді, це брак коштів для перебування у країні та непідтверджена мета поїздки.
«Темпи зростання відмов у в’їзді в Польщу дещо сповільнилися, у порівняні з показниками минулого року, коли позначка відмов сягала критичних 50%», - додали експерти.
Також зазначається, що у минулому році українські мандрівники більше користувались повітряним транспортом. Таких нараховано 700 тисяч осіб.
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