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Польща збільшила кількість відмов у в’їзді для українців

Аня Мартинюк 03 лютого 2020, 13:16
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Польща збільшила кількість відмов у в’їзді для українців

У 2019 році чимало українців не змогли потрапити до Польщі. Причина такого ходу подій – брак коштів та непідтверджена мета перебування у країні. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що у 2019 році Польща відмовила у в’їзді 58,8 тис. громадян України. Про це повідомив аналітичний центр «Європа без бар’єрів». Аналітики наголосили, що кількість відмов зросла на 25%, порівняно з 2018 роком.

Відомо, що найпоширеніші причини, через які українцям відмовляли у в’їзді, це брак коштів для перебування у країні та непідтверджена мета поїздки.

«Темпи зростання відмов у в’їзді в Польщу дещо сповільнилися, у порівняні з показниками минулого року, коли позначка відмов сягала критичних 50%», - додали експерти.

Також зазначається, що у минулому році українські мандрівники більше користувались повітряним транспортом. Таких нараховано 700 тисяч осіб.

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