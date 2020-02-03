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Гендиректор «Антонова» заробляє понад мільйон гривень

Аня Мартинюк 03 лютого 2020, 12:36
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Гендиректор «Антонова» заробляє понад мільйон гривень

Олександр Донець опинився у списку щомісячних мільонерів. Так, у грудні його зарплата склала 1,2 мільйони гривень.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що гендиректор заводу «Антонов» Олександр Донець у грудні отримав 1,2 мільйони гривень зарплати. Про це йдеться в його декларації. Раніше зарплатою, більшою, ніж у президента США Дональда Трампа, міг похизуватися директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, який також заробляє понад мільйон гривень.

До слова, зарплата Дональда Трампа становить близько 800 тисяч грн на місяць.

Як повідомлялось раніше, українці розкритикували екснардепа Сергія Лещенка, який в Укрзалізниці має зарплату в півмільйона гривень.

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