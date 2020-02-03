Чичеріна отримала медаль «60 років РВСП»

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Юлія Чичеріна представила у соцмережі фото своєї чергової нагороди.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 лютого, російська співачка Юлія Чичеріна, яка захищає інтереси Кремля на Донбасі, отримала медаль. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі, додавши відповідне фото та підпис «після нас тільки тиша».
Так, пам’ятна медаль «60 років РВСП» (Ракетні війська стратегічного призначення Російської Федерації – ред.) заснована в честь створення РВСП. Як відомо, медаль вручають за великий внесок у підтримання бойової готовності Ракетних військ, за участь у військово-патріотичному вихованні молоді, за активну роботу у ветеранській організації, а також ветеранам-ракетникам, чия служба почалася в 1959-1961 роках.
Нагадаємо, Юлія Чичеріна, яка відома гастролями у Донецьку та Луганську, оголошена у розшук СБУ. За свої «заслуги» вона раніше отримала знак «ДНР» «Доброволець Донбасу», медалі «ЛНР», а саме «За заслуги перед Республікою» 2 ступеня і «За сприяння органам внутрішніх справ».
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