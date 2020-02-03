Ердоган нагадав, чий Крим

Аня Мартинюк 03 лютого 2020, 11:15

Раджеп Ердоган напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським нагадав, що Туреччина не підтримує анексію Криму.

Новину передає «Преса України».

Президент Туреччини Раджеп Ердоган направився в Україну для зустрічі з колегою Володимиром Зеленським. Перед візитом він вкотре заявив, що Анкара не визнає Крим російським. Турецький лідер також попередив, що стежитиме за ситуацією на анексованому півострові, а саме за становищем кримських татар.

«Ми продовжимо відстоювати територіальну цілісність України, не визнаємо незаконну анексію Криму. Важливим аспектом наших тісних відносин з Україною є і кримські татари, продовжуємо стежити за їх положенням», - заявив він.

Варто зазначити, що Туреччина давно відкрито заявляє про підтримку українській державі. В тому числі в питанні Криму.