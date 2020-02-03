Дубінський не підтримає скорочення кількості депутатів у ВРУ

Аня Мартинюк 03 лютого 2020, 10:35

Депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський попередив, що не підтримає важливий законопроект, який представила його партія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 лютого, депутат Олександр Дубінський заявив у соцмережі, що на цьому сесійному тижні буде голосуватися законопроект про скорочення кількості депутатів до 300 осіб, а також про повне скасування мажоритарки.

За його словами, він не може підтримати законопроект попри те, що його вніс офіс президента. Свою позицію він пояснив.

«Скасування мажоритарки призведе до ще більшої внутрішньої диктатури у фракціях - списочники у нас голосують по зеленому свистку, і поки нічого путнього для людей не проголосували. Мотивація скорочення кількості депутатів заради економії бюджетних коштів - на тлі мільйонних зарплат Лещенко, наймання й інших соросят в Укрзалізниці - виглядає смішно. Вже зараз очевидно, що т.зв. «списочників» людей взагалі не чують, бо не уявляють конкретні регіони країни і не спілкуються з виборцями. Їм на них плювати. Що доводить останній собака-гейт», - зауважив дубінський.

Депутат додав, що лише завдяки мажоритарникам місцеві бюджети зберігають частину доходів від акцизного збору, пробиваються гроші на соціальні та інфраструктурні проекти, вирішуються питання ОТГ, відбувається очищення силових структур на місцях.

Підсумовуючи він зазначив, що терміновим питанням є скорочення комуналки.