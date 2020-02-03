Епідеміологи розповіли, як завершиться спалах коронавірусу

Аня Мартинюк 03 лютого 2020, 09:57

Озвучено три сценарії щодо майбутнього коронавірусу. Його поборять, або ж він стане п’ятим сезонним вірусом у Китаї або ж у цілому світі.

Новину передає «Преса України».

Фахівці з інфекційних захворювань окреслюють три широкі сценарії щодо майбутнього коронавірусу. Про це повідомило видання Vox. Перший сценарій – коли вірус перебуває під контролем організацій за контролем здоров'я. Як зазначають епідеміологи, це найкращий сценарій, який раніше мав місце зі спалахом ГРВІ (важкий гострий респіраторний синдром) у 2003 році. Лікарі вивчили вірус, вжили необхідні заходи.

Другий сценарій - вірус вигорає після того, як заразить всіх або більшість людей. Це найбільш сприйнятливий для віруса сценарій. Спалахи хвороби трохи схожі на пожежі. Вірус - полум'я. Підозрілі люди є паливом. Врешті-решт вогонь вигорає сам, якщо у нього закінчиться розпал. Вірусна інфекція закінчиться, коли припиняється пошук сприйнятливих до зараження людей. Про це заявив Майкл Міна, епідеміолог Гарвардської школи громадського здоров’я, нагадавши про спалах вірусу Зіка.

«Тоді в кінцевому рахунку залишилось менше людей, які могли заразитися. Щодо коронавірусу, то ми ще точно не знаємо, які саме люди особливо чутливі до нього», - розповів він.

Третій сценарій - коронавірус стає ще одним поширеним вірусом. Майкл Міна нагадав, що у 2009 році новий штам вірусу грипу H1N1 оточив земну кулю в умовах пандемії. Але «через деякий час він став частиною нашого нормального репертуару того, що може з’являтися кожного сезону грипу».

«Зараз існує чотири штами коронавірусу, які зазвичай заражають людину як простудні захворювання або пневмонія. Можливо, що цей вірус стане п’ятим. Можливо, він стане сезонним вірусом у Китаї. Або, як грип, може охопити весь світ», - підсумував він.