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ЗМІ навели нові деталі про лондонського терориста

Аня Мартинюк 03 лютого 2020, 09:15
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ЗМІ навели нові деталі про лондонського терориста

Встановлено особу зловмисника. Також стало відомо, що нападник на людей нещодавно вийшов із в’язниці.

Новину передає «Преса України».

За даними видання The Daily Beast, терорист, який у неділю, 2 лютого, влаштував різанину у Лондоні, раніше сидів у в’язниці. Мова йде про 20-річного Судеш Аммана. Всього тиждень тому він покинув заклад позбавлення волі, відбувши половину покарання за тероризм.

Як відомо, у минулі вихідні він, надягнувши фейковий пояс смертника, накинувся на людей з ножем на Стрітхем-Хай-Роуді. На місці була поліція, яка слідкувала за чоловіком. В результаті зловмисника застрелили. 

Відомо, що троє людей отримали поранення від рук Аммана. Одна людина знаходиться у тяжкому стані. Інцидент кваліфікували як теракт. Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що планує оголосити подальші плани щодо кардинальних змін у системі поводження з засудженими за терористичні злочини.

 

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