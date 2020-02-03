ЗМІ навели нові деталі про лондонського терориста

Аня Мартинюк 03 лютого 2020, 09:15

Встановлено особу зловмисника. Також стало відомо, що нападник на людей нещодавно вийшов із в’язниці.

Новину передає «Преса України».

За даними видання The Daily Beast, терорист, який у неділю, 2 лютого, влаштував різанину у Лондоні, раніше сидів у в’язниці. Мова йде про 20-річного Судеш Аммана. Всього тиждень тому він покинув заклад позбавлення волі, відбувши половину покарання за тероризм.

Як відомо, у минулі вихідні він, надягнувши фейковий пояс смертника, накинувся на людей з ножем на Стрітхем-Хай-Роуді. На місці була поліція, яка слідкувала за чоловіком. В результаті зловмисника застрелили.

Відомо, що троє людей отримали поранення від рук Аммана. Одна людина знаходиться у тяжкому стані. Інцидент кваліфікували як теракт. Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що планує оголосити подальші плани щодо кардинальних змін у системі поводження з засудженими за терористичні злочини.