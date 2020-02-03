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Молоді баскетболістки з клубу «Рівне» вперше завоювали Кубок України. Вони обіграли команду з Бердянська.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо про історичну подію для Рівного. Жіноча команда Баскетбольний клуб "Рівне" стала володарем Кубку України з баскетболу. Так, команда перемогла бердянську Чайку з рахунком 75:68.
У заключній частині матчу Вікторія Шматова стала лідером рівненської команди, завоювавши 32 очка. В результаті вона отримала дві нагороди як краща захисниця та краща гравчиня.
«Дякуємо за теплі слова! Тільки разом ми можемо досягати визначних результатів! То ж разом - до наступних звершень і перемог!» - зазначили у баскетбольному клубі «Рівне» у соцмережі.
08:38: Баскетбольний клуб "Рівне" став володарем Кубку України
08:01: На церемонії BAFTA Марго Роббі пожартувала з «Мекзіта»
07:36: Іран визначив суму компенсації сім'ям загиблих в авіакатастрофі українців
14:54: Ляшко закликав повернути українцям улюблені телеканали
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