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Баскетбольний клуб "Рівне" став володарем Кубку України

Аня Мартинюк 03 лютого 2020, 08:38
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Баскетбольний клуб "Рівне" став володарем Кубку України

Молоді баскетболістки з клубу «Рівне» вперше завоювали Кубок України. Вони обіграли команду з Бердянська.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо про історичну подію для Рівного. Жіноча команда Баскетбольний клуб "Рівне" стала володарем Кубку України з баскетболу. Так, команда перемогла бердянську Чайку з рахунком 75:68.

У заключній частині матчу Вікторія Шматова стала лідером рівненської команди, завоювавши 32 очка. В результаті вона отримала дві нагороди як краща захисниця та краща гравчиня.

«Дякуємо за теплі слова! Тільки разом ми можемо досягати визначних результатів! То ж разом - до наступних звершень і перемог!» - зазначили у баскетбольному клубі «Рівне» у соцмережі.

 

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